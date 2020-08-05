Более 8% свердловских депутатов переболели коронавирусом

Из-за COVID-19 областной парламент несколько месяцев находился почти на осадном положении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В свердловском заксобрании переболели коронавирусом 4 депутата. Об этом сообщила спикер областного парламента Людмила Бабушкина.

«Что касается депутатов, то из тех, кто работает на профессиональной основе, заболел только один. Еще у трех депутатов, работающих не на профессиональной основе, были признаки заболевания коронавирусом, но они перенесли его бессимптомно. Они практически были на удаленном доступе. У них не было контактов с аппаратом заксобрания, с другими депутатами, правительством», — рассказала Людмила Бабушкина.

URA.RU сообщало о фактах заболевания депутатов COVID-19. В настоящее время в областном парламенте работает 49 депутатов из 50 (представитель Краснотурьинского избирательного округа Анатолий Сухов скончался в 2019 году, а довыборы состоятся только в сентябре 2020 года). Соответственно, в заксобрании переболело более 8% от действующего состава.