Мэра из ЯНАО заставили расселить аварийные дома на 10 лет раньше

Два многоквартирных дома в Питляре планировалось расселить до 2030 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава сельского поселения Питляр Шурышкарского района ЯНАО Семен Иванцов должен будет расселить жителей аварийных домов до конца 2020 года. Как сообщили в окружной прокуратуре, два аварийных многоквартирника будут снесены уже в этом году, а не в 2030, как планировалось.

«Установлено, что распоряжениями главы муниципального образования два многоквартирных жилых дома признаны аварийным и подлежащим сносу со сроком расселения до 2030 года», — говорится в сообщении ведомства. Согласно заключению ведомства, из-за сильного обветшания домов могли произойти обрушения несущих конструкций, а это угрожало безопасности жильцов.

Мэрия Питляра отреагировала на протест прокуратуры, сдвинув сроки расселения аварийного жилья до конца 2020 года — на 10 лет раньше. Оперативно получить комментарии в администрации Шурышкарского района и в мэрии Питляра не удалось — на запросы URA.RU на момент публикации ответов не поступило.

Ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов рассказал о темпах строительства жилья и работе по ликвидации аварийного фонда. В прошлом году в новые квартиры из аварийных домов переехали почти 3500 человек. В этом планируется переселить еще 3600 ямальцев.