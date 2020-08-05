05 августа 2020
04 августа 2020

Мэра из ЯНАО заставили расселить аварийные дома на 10 лет раньше

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Дениса Паслера в поселок Монетный, деревянный барак, поселок монетный
Два многоквартирных дома в Питляре планировалось расселить до 2030 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава сельского поселения Питляр Шурышкарского района ЯНАО Семен Иванцов должен будет расселить жителей аварийных домов до конца 2020 года. Как сообщили в окружной прокуратуре, два аварийных многоквартирника будут снесены уже в этом году, а не в 2030, как планировалось.

«Установлено, что распоряжениями главы муниципального образования два многоквартирных жилых дома признаны аварийным и подлежащим сносу со сроком расселения до 2030 года», — говорится в сообщении ведомства. Согласно заключению ведомства, из-за сильного обветшания домов могли произойти обрушения несущих конструкций, а это угрожало безопасности жильцов.

Мэрия Питляра отреагировала на протест прокуратуры, сдвинув сроки расселения аварийного жилья до конца 2020 года — на 10 лет раньше. Оперативно получить комментарии в администрации Шурышкарского района и в мэрии Питляра не удалось — на запросы URA.RU на момент публикации ответов не поступило.

Ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов рассказал о темпах строительства жилья и работе по ликвидации аварийного фонда. В прошлом году в новые квартиры из аварийных домов переехали почти 3500 человек. В этом планируется переселить еще 3600 ямальцев.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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