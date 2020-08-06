Самолеты из Санкт-Петербурга в УрФО будут летать ежедневно

Авиакомпания «Россия» открывает прямые ежедневные рейсы из Санкт-Петербурга в Тюмень, Сургут, Челябинск и Пермь. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика. Там уточнили, что это связано с возобновившимся интересом пассажиров к этим направлениям.
«Спрос на авиационные перевозки восстанавливается, что дает авиакомпании возможность с начала августа увеличивать частоту рейсов по наиболее востребованным направлениям полетов из Санкт-Петербурга. Рейсы из Санкт-Петербурга в Пермь, Сургут, Тюмень и Челябинск с августа будут выполняться ежедневно», — указано в сообщении пресс-службы авиакомпании «Россия»
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