Самолеты из Санкт-Петербурга в УрФО будут летать ежедневно

С августа на Урал начнут летать прямые рейсы в регионы УрФО из Санкт-Петербурга Фото: Владимир Жабриков

новость из сюжета Урал. Новые возможности

Авиакомпания «Россия» открывает прямые ежедневные рейсы из Санкт-Петербурга в Тюмень, Сургут, Челябинск и Пермь. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика. Там уточнили, что это связано с возобновившимся интересом пассажиров к этим направлениям.

«Спрос на авиационные перевозки восстанавливается, что дает авиакомпании возможность с начала августа увеличивать частоту рейсов по наиболее востребованным направлениям полетов из Санкт-Петербурга. Рейсы из Санкт-Петербурга в Пермь, Сургут, Тюмень и Челябинск с августа будут выполняться ежедневно», — указано в сообщении пресс-службы авиакомпании «Россия»

Ранее агентство писало о том, что авиакомпания Utair впервые с начала пандемии открыла новое направление с вылетом из тюменского аэропорта Рощино. Прямой рейс маршрутом Тюмень — Пермь будет выполняться дважды в неделю.

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