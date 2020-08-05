Появились новые данные о спонсорах курганских депутатов

Бизнес спонсирует выборы в Курганскую облдуму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Курганская избирательная комиссия опубликовала новые данные о поступлении и расходовании средств на избирательные счета политических партий и кандидатов в депутаты облдумы. За две недели спонсоры перечислили более 15 млн рублей.

По новым данным, всего поступило средств 19,7 млн рублей. Две недели назад в сведениях фигурировала цифра около 4 млн рублей.

Наибольшие суммы перечислены на расчетный счет партии «Единая Россия» — всего 7,1 млн рублей. Из них 450 тысяч рублей поступили от физлиц, 2,7 млн рублей — от юрлиц.

Так, сельскохозяйственные предприятия с Ростова-на-Дону (АО «Клевер», ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш») перевели по миллиону рублей. Ранее инсайдеры агентства заявляли, что средства от ростовских предпринимателей поступили для оказания поддержки претендента в сенаторы Сергея Лисовского. Перечисления на счет партии также пришли от НПО «Курганприбор» — 400 тысяч рублей, ООО «Барабинское» — 200 тысяч, АО «Заурал-лес» — 100 тысяч рублей.

В отчете отражены и средства, поступившие на избирательные счета 14 кандидатов — это свыше 1 миллиона рублей. Больше всего перечислена сумма от ООО «Агрокомплекс «Кургансемена» (300 тысяч) на имя Марата Исламова, где он же эту компанию возглавляет. Наименьшая сумма — 300 рублей поступила на счет Елены Сычевой, выдвинутой от «Справедливой России».

Выборы в Курганскую облдуму пройдут 13 сентября. Курганцам предстоит избрать 34 депутатов, в том числе 17 — по партийным спискам, еще 17 — по одномандатным округам. Также в единый день голосования пройдут выборы в 23 районные думы, Шадринскую городскую думу и ряд муниципалитетов.