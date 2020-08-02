Сенатор от Курганской области Сергей Лисовский снова претендует занять этот пост Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

На избирательный счет регионального отделения партии «Единая Россия» в Курганской области поступили средства от ростовских предпринимателей. Инсайдер URA.RU уверен, что деньги пришли под выборную кампанию сенатора Сергея Лисовского.

«Сумма была перечислена с предприятия, зарегистрированного в Ростовской области. Компания, по всей видимости, проспонсирует выдвижение Лисовского», — пояснил источник.

В разговоре с URA.RU Лисовский порекомендовал обратиться за разъяснениями в отделение партии. Секретарь курганской «Единой России» Евгений Кафеев рассказал, что средства перечислены не Лисовскому, а на расчетный счет партии.

«У Лисовского нет избирательного счета, он идет по списку. Поэтому деньги поступают от предприятий, заводов. Они не связаны с каким-либо кандидатом», — уточнил Кафеев. По его словам, компания, которая перечислила средства, вполне может быть и курганской, просто зарегистрирована в другом регионе.

По сведениям инсайдера, перечислить средства могли представители ростовской компании, с которой у Лисовского в 2017 году был конфликт. Сенатор на заседании Курганской облдумы заявил, что у предприятия, субсидируемого из бюджета, мало отечественных запчастей. В ответ компания грозилась подать в суд, но конфликт был улажен. Оперативно выяснить у ростовской компании, она ли перечислила средства, агентству не удалось. Корреспондент URA.RU направил запрос. По мнению политолога Сергея Ширяева, перечислить средства вполне могли любые предприниматели, которые дружат с Лисовским.

URA.RU ранее писало, что политические партии в Курганской области отчитались о поступлении и расходовании средств на выборы депутатов в облдуму. Из 4 млн рублей они израсходовали уже половину.

Лисовский намерен бороться за место в облдуме Кургана по округу №17 (Кетовский район). Победа на выборах даст ему возможность сохранить за собой пост сенатора еще на один срок. Конкурентом Лисовского на этот пост называют промышленника Сергея Муратова, который заручился поддержкой московских лоббистов.