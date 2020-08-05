ХМАО грозит экспансия иногородних застройщиков

Сургутский рынок строительства жилья интересен иногородним застройщикам Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Сургут ждет прихода на строительный рынок иногородних застройщиков. Такой вариант развития событий не исключил вице-мэр Владимир Шмидт, говоря о перспективах отрасли на брифинге, посвященном дню строителя, передает корреспондент URA.RU.

Шмидт сообщил, что до конца декабря в Сургуте должно быть сдано 220 тысяч кв.м жилья. В дальнейшем планируется вводить по 300 тысяч кв.м в год. Однако несколько местных застройщиков столкнулись с финансовыми трудностями, из-за чего в городе появилось больше тысячи обманутых дольщиков. На фоне этого Сургут может быть интересен иногородним предпринимателям. «Будут это местные застройщики или застройщики из других регионов зависит от аукционов по продаже земли под жилищное строительство. В городе уже появился застройщик — „Брусника“. Это одна из федеральных компаний», — добавил Шмидт.

За следующие десять лет в Сургуте также планируется построить 25 школ. Начинаются работы по созданию крупнейшего в регионе инвестиционного проекта — научно-технологического центра. Однако в городе есть проблемы с инженерной инфраструктурой. «Они связаны с количеством тепловой энергии, которая может быть подведена к перспективным площадкам. Но сейчас мы работаем над решением этой проблемы», — уточнил Шмидт.

Ранее и. о. главы Сургута Николай Кривцов докладывал губернатору ХМАО Наталье Комаровой об инвестиционном проекте, который позволит вложить в развитие инженерных коммуникаций порядка пяти млрд рублей. Деньги пойдут и на строительство третьей «трубы» от ГРЭС. Глава региона одобрила этот проект.