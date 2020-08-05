Московский застройщик ищет компании с землей и связями Фото: Анна Майорова © URA.RU

Группа ПИК — крупный московский застройщик, работающий в девяти российских городах, намерен расширить свое присутствие на строительном рынке Екатеринбурга. Как сообщили URA.RU два источника, знакомые с ситуацией, в ближайшее время в уральскую столицу прибудет представитель компании для переговоров с одним из городских строителей для приобретения его бизнеса.

«ПИК ищет, кого можно купить. Интерес представляют компании, имеющие уже готовые участки под стройку и покровительство во властных структурах», — описывает намерение ПИКа инсайдер, не называя конкретной фирмы. «Учитывая, что ПИК живыми деньгами не платит, это может быть вынужденная сделка с компанией, испытывающей финансовые трудности и имеющей хороший земельный банк», — предположил собеседник агентства на городском строительном рынке.

В числе компаний, которые может поглотить ПИК, участники рынка называют «ЛСР. Недвижимость — Урал» (с которой, по данным агентства, группа ПИК вела переговоры около года назад) и PRINZIP (у руководителя которой — Геннадия Черных — выстроены отношения с областной властью). Однако обе фирмы — в устойчивом финансовом положении. В разговоре с агентством гендиректор «ЛСР. Недвижимость — Урал» Владимир Крицкий и Геннадий Черных категорически отвергли вероятность сделок с московским девелопером.

В пресс-службе компании отказались от комментариев по теме. В Екатеринбурге ПИК реализует пока один проект — ЖК «Космонавтов 11» в Железнодорожном районе.