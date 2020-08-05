В Курганской области пройдут новые выборы

Выборы депутатов Макушинского и Шумихинского муниципальных округов (Курганская область) пройдут 18 октября. Об этом сообщил пресс-служба областной избирательной комиссии.
«6 августа, назначены выборы депутатов Думы Макушинского муниципального округа Курганской области первого созыва и депутатов Думы Шумихинского муниципального округа Курганской области первого созыва», — рассказали в избиркоме. Период выдвижения кандидатов начнется 7 августа.
В каждом муниципальном округе изберут по 15 кандидатов. Выборы организуют территориальные избирательные комиссии.
С Макушинского и Шумихинского округов в регионе началось преобразование районов Курганской области в муниципальные округа. Реформа призвана сократить количество чиновников. В первых двух округах планировалось сократить более 50 ставок. Такая же реформа коснется и Лебяжьевского района.
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