05 августа 2020

В Курганской области пройдут новые выборы

© Служба новостей «URA.RU»
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Общероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации. Курган , выборы, избирателный участок, дистанция, общероссийское голосование
В Макушинском и Шумихинском округах пройдут выборы депутатов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Выборы депутатов Макушинского и Шумихинского муниципальных округов (Курганская область) пройдут 18 октября. Об этом сообщил пресс-служба областной избирательной комиссии.

«6 августа, назначены выборы депутатов Думы Макушинского муниципального округа Курганской области первого созыва и депутатов Думы Шумихинского муниципального округа Курганской области первого созыва», — рассказали в избиркоме. Период выдвижения кандидатов начнется 7 августа.

В каждом муниципальном округе изберут по 15 кандидатов. Выборы организуют территориальные избирательные комиссии.

С Макушинского и Шумихинского округов в регионе началось преобразование районов Курганской области в муниципальные округа. Реформа призвана сократить количество чиновников. В первых двух округах планировалось сократить более 50 ставок. Такая же реформа коснется и Лебяжьевского района.

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Политика Общество

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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