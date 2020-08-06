Черногория откроет границы для российских туристов

После скандала с недопуском россиян на рейс в Черногорию страна обновила список «зеленых» государств. Открыть границы для россиян пообещали с 7 августа.
«Правительство Черногории после возникшего непонимания, связанного с ранее сделанными заявлениями об открытии границы с Россией, включила ее в „зеленый список“», — сообщает Regnum. За несколько часов до этого в список попали Украина, Белоруссия и Азербайджан.
Ранее Черногория уже объявляла об открытии границ для граждан России 4 августа, пишет агентство Nation news. Авиасообщение с Россией на тот момент также не было возобновлено. Часть россиян отправилась на курорт с пересадкой в Турции. В посадке на рейс до Черногории им отказали, обосновав это тем, что России нет в списке безопасных стран, сообщает RT.
При этом еще 2 августа Черногория заявляла, что не готова принять российских туристов. Из-за этого местная туротрасль несла огромные потери.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.