Черногория откроет границы для российских туристов

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Виды Будапешта. Венгрия, девушки, будапешт, флаг черногории
С 7 августа россияне смогут поехать в Черногорию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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После скандала с недопуском россиян на рейс в Черногорию страна обновила список «зеленых» государств. Открыть границы для россиян пообещали с 7 августа.

«Правительство Черногории после возникшего непонимания, связанного с ранее сделанными заявлениями об открытии границы с Россией, включила ее в „зеленый список“», — сообщает Regnum. За несколько часов до этого в список попали Украина, Белоруссия и Азербайджан.

Ранее Черногория уже объявляла об открытии границ для граждан России 4 августа, пишет агентство Nation news. Авиасообщение с Россией на тот момент также не было возобновлено. Часть россиян отправилась на курорт с пересадкой в Турции. В посадке на рейс до Черногории им отказали, обосновав это тем, что России нет в списке безопасных стран, сообщает RT.

При этом еще 2 августа Черногория заявляла, что не готова принять российских туристов. Из-за этого местная туротрасль несла огромные потери.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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