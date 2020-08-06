В соцсетях отреагировали на дополнительный выходной. «Замена пенсии?!»

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Пятьдесят шестой день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, читает газету, сидит на скамейке, люди на улице
Россияне не смогут провести новый выходной, как хотят Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У граждан старше 40 лет появится дополнительный выходной, но потратить его нужно будет на диспансеризацию. URA.RU собрало самые яркие комментарии россиян в соцсетях на эту тему.

Выделенным выходным днем можно будет воспользоваться один раз в течение года, пишет VSE42.Ru. Закон о его предоставлении работающим россиянам был подписан президентом России Владимиром Путиным 31 июля текущего года.

Некоторые граждане РФ посчитали выходной день подачкой
скрин: Twitter

«Пойдете? Я около 30 лет прохожу ее ежегодно, но за один день никогда не успевал», — написал Cafe on leche в Twitter. Ольга Сипачева во «Вконтакте» назвала диспансеризацию бессмысленной. Она отметила, что из-за нововведения у людей с почасовой оплатой теперь появится неоплачиваемый выходной.

Россияне в основном негативно отнеслись к таким изменениям
скрин: Twitter

«А выходные не накапливаются? Можно сразу 40?», — пошутил Денис Преображенский во «Вконтакте». Пользователь соцсети под ником Остап Бендер поинтересовался не предоставят ли россиянам работу.

Пользователи социальных сетей считают, что работодатель не согласится дать дополнительный выходной, а также оплатить его
скрин: «ВКонтакте»

Эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева, заявила, что работодателя могут оштрафовать, если он откажет работнику в праве провериться у врачей, передает телеканал 360. Она считает, что диспансеризация важна, поскольку помогает предотвратить заблаговременно предупредить те или иные заболевания.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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