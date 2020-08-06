У граждан старше 40 лет появится дополнительный выходной, но потратить его нужно будет на диспансеризацию. URA.RU собрало самые яркие комментарии россиян в соцсетях на эту тему.
Выделенным выходным днем можно будет воспользоваться один раз в течение года, пишет VSE42.Ru. Закон о его предоставлении работающим россиянам был подписан президентом России Владимиром Путиным 31 июля текущего года.
«Пойдете? Я около 30 лет прохожу ее ежегодно, но за один день никогда не успевал», — написал Cafe on leche в Twitter. Ольга Сипачева во «Вконтакте» назвала диспансеризацию бессмысленной. Она отметила, что из-за нововведения у людей с почасовой оплатой теперь появится неоплачиваемый выходной.
«А выходные не накапливаются? Можно сразу 40?», — пошутил Денис Преображенский во «Вконтакте». Пользователь соцсети под ником Остап Бендер поинтересовался не предоставят ли россиянам работу.
Эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева, заявила, что работодателя могут оштрафовать, если он откажет работнику в праве провериться у врачей, передает телеканал 360. Она считает, что диспансеризация важна, поскольку помогает предотвратить заблаговременно предупредить те или иные заболевания.
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