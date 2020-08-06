06 августа 2020
05 августа 2020

На листовках «Единой России» в Челябинске появился мат. ФОТО

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Челябинских единороссов атаковали черные пиарщики Фото: соцсети
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Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Кандидаты в заксобрание Челябинской области от «Единой России» жалуются на «черных» пиарщиков, испортивших им баннеры и листовки оскорбительными наклейками. Стикеры появились на постерах Алексея Денисенко, Вячеслава Ершова и Марины Поддубной. В избирательных штабах готовят обращения в полицию, сообщили их представители URA.RU.

Фото: соцсети

В штабе Алексея Денисенко заявили, что будут обращаться к силовикам. «Эта провокация говорит о слабости и неуверенности оппонентов. Мы обобщим информацию и направим в полицию для проверки», — заверили в штабе.

Вячеслав Ершов отметил, что найти заказчиков не переставляется возможным, поэтому он обращаться в полицию не будет. «Сильные кандидаты не будут использовать такие грязные технологии. Не будем писать в правоохранительные органы, потому что хулиганят анонимно, невозможно будет задержать нарушителей. Придется убирать это и продолжать кампанию», — сказал кандидат.

Фото: соцсети

Марина Поддубная не ответила на звонок. Лидер регионального отделения «ЕР» и спикер ЗСО Владимир Мякуш сообщил URA.RU, что не видел провокационных наклеек. Он обещал ознакомиться с ними и дать комментарий позднее.

Фото: соцсети

В Металлургическом округе в заксобрание баллотируются Денисенко, Дмитрий Григорчик (Справедливая Россия), Станислав Тожин (КПРФ) и Артем Фомин (ЛДПР). В Курчатовском округе — Ершов, Гузелия Волошина (Справедливая Россия), Александр Андреев (КПРФ) и Александр Харитонов (ЛДПР). В Копейском округе — Поддубная, Владислав Гиске (КПРФ), Андрей Соснин (ЛДПР) и Дмитрий Сумин (Справедливая Россия).

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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