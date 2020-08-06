Свердловскую «Областную газету» обязали вернуть 38 млн рублей

Изданию нужно вернуть в бюджет Свердловской области миллионы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Свердловской области обязал «Областную газету» вернуть почти 40 млн рублей за невыполнение госзадания. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Газета должна вернуть в бюджет 38,2 млн рублей и заплатить госпошлину в размере 200 тысяч рублей», —рассказал источник. Отмечается, что в суд главный редактор газеты Дмитрий Полянин пришел в компании нескольких фотографов.

Глава областного департамента информполитики Юлия Прыткова подтвердила URA.RU информацию, полученную от источника. Она заявила, что упомянутые 38 млн рублей сейчас заморожены на счете. На момент публикации новости агентству не удалось получить комментарий представителей Арбитражного суда Свердловской области. Полянин не ответил на звонок корреспондента.

Осенью 2018 года начался конфликт между руководством «Облгазеты» и свердловскими властями. Летом 2019 года в редакции издания прошли обыски. Согласно госзаданию ДИПа, среднее количество экземпляров газеты должно было составить около 61 тысячи, что не было соблюдено. В итоге департамент потребовал вернуть в бюджет более 38 млн рублей, которые выделяли на выпуск различных публикаций.