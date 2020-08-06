Врач назвал фактор, увеличивающий риск заболеть раком на 80%

Риск развития рака кожи возрастает на 80%, если в детстве ребенок получил несколько солнечных ожогов кожи. Об этом сообщил врач-педиатр Евгений Комаровский.
«Пять солнечных ожогов в детстве увеличивают риск развития меланомы на 80 процентов», — цитирует Комаровского РИА «Новости». Комаровский отметил, что существует два типа солнечных лучей, которые наносят вред коже. Разрушение на уровне ДНК и возникновение злокачественных опухолей чаще всего происходит из-за попадания на кожу детей UVA-лучей.
«Лучи могут проникать сквозь материю», — предупредил педиатр. Комароский посоветовал родителям надевать на ребенка одежду и плотных тканей, а кроме того, призвал пользоваться на улице солнцезащитными кремами.
Ранее в Минздраве РФ заявили, что примерно 80% онкобольных детей в стране выздоравливают. Однако на ранних стадиях болезнь выявляют только в 20% случаев. Это объясняется стертостью клинической картины и крайне быстрым развитием болезни, поясняют в министерстве.
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