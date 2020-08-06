Таиланд намерен открыть границу для российских туристов

В Таиланде ждут туристов из России Фото: Алена Полозова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Таиланда заинтересованы в скорейшем возобновлении регулярного сообщения с Россией, сообщил официальный представитель посольства РФ в Таиланде Владимир Ким. Он отметил, что между странами сейчас идут переговоры о возобновлении авиасообщения.

«Обе страны заинтересованы в скорейшем возобновлении регулярного авиасообщения… В ходе выработки решения будут рассмотрены многие факторы, одним из которых является принцип взаимности», — отметил в беседе с «Известиями» Владимир Ким. Он добавил, что власти страны в июле пошли на уступки россиянам и разрешили въезд тем, у кого в Таиланде живут родственники или разрешение на работу или учебу.

Вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков предположил, что Таиланд будет открыт для российских туристов в ближайший месяц. По его прогнозам, также не будут затягивать с открытием границ страны Карибского бассейна, островные государства, в том числе Мальдивы и Сейшелы. «Они сильно зависят от туризма и будут пытаться создать все условия для путешественников», — подчеркнул Волков.

В пресс-службе вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили газете, что оперативный штаб правительства России активно работает над расширением списка стран, куда смогут полететь россияне. Там также уточнили, что государствам следует соответствовать определенным критериям безопасности — например, там должно быть не более 1% суточного прироста новых случаев заражения за 14 дней.

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