В России начали скупать смартфоны с недоступной связью

Связь 5G для россиян пока не доступна, но телефон для нее уже можно подобрать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России всего за полгода было продано несколько десятков тысяч смартфонов с поддержкой связи пятого поколения (5G) на сумму более 1,2 млрд рублей. При этом услуги пятого поколения пока недоступны массовому пользователю.

По данным «Ведомостей» на российском рынке сейчас доступны 20 моделей смартфонов с поддержкой 5G. Самыми популярными оказались Honor 30S, Samsung Galaxy S20 Ultra, Honor 30 Pro+, Huawei P40 Pro и Honor View 30 Pro, пишет газета, ссылаясь на данные исследования оператора сотовой связи МТС. Средняя стоимость смартфона составляет в среднем 56 тысяч рублей, самая дорогая модель — Huawei Mate XS — достигает в цене 200 тысяч рублей. Источник, близкий к одному из мобильных операторов, сообщил, что телефоны с поддержкой пятого поколения в первую очередь покупают люди, которые интересуются новыми технологиями и много путешествуют по миру. «Те, кто готов уже сейчас пробовать, как работает 5G в тестовых зонах, за границей, и хочет быть первым при запуске сети в России», — отметил собеседник газеты. Он уточнил, что только в Москве к сотовым сетям подключено около 15 тысяч 5G-смартфонов.

Ранее в Минкомсвязи заверили, что системы связи пятого поколения не несет людям никаких угроз. Замглавы ведомства Олег Иванов отметил, что в России работают 15 опытных зон 5G. Их эксплуатация никак не отражается на экологической обстановке в регионах. Он также заявил, что препятствиями для распространения 5G являются жесткие нормы санитарного контроля со стороны Роспотребнадзора и «золотой диапазон» сети 5G — 3.4-3.8 ГГц, который зарезервирован силовиками и спецсвязью.

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