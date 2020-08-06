Пригожин сомневается, что можно прожить на 50 тысяч в месяц

Иосиф Пригожин не вирит, что можно жить на маленькую зарплату Фото: Антон Белицкий © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Продюсер Иосиф Пригожин усомнился, что россияне в целом, и звезды шоу-бизнеса в частности, могут прожить на 50 тысяч рублей в месяц. По его признанию, он тратит за 30 дней не менее полутора-двух миллионов рублей.

«Не могу себе позволить оставаться в зоне заработка 50 тысяч рублей. Не согласен, что на эти деньги можно прожить». — подчеркнул Пригожин в интервью «Пятому каналу», комментируя заявление бывшей гимнастки Ляйсан Утяшевой и актера Никиты Джигурды о готовности прожить месяц со средним заработком большинства граждан страны. «Невозможно полететь на эти деньги в Испанию, дом купить. Это все легенды!» — отмахнулся от заявлений коллег Пригожин.

Продюсер отметил, что физически не сможет жить с небольшой суммой денег и ему ежемесячно нужно не менее 1,5 млн рублей. По его словам, половину суммы он тратит на «инвестиции в творчество», а остальное на семью. Он отметил, что с меньшими доходами даже бы и не стал мечтать об образовании детей в Швейцарии, содержании близких родственников, создании достойных клипов для своей жены — певицы Валерии.

Ранее Пригожин раскрыл, на что потратит деньги, если получит матпомощь от государства. По его словам, он готов направить все деньги в один из фондов помощи детям, или музыкантам. Пригожин также жаловался, что российских артистов используют на телевидении и государственных фестивалях «как крепостных». Он заявил, что на самом деле деньги, которые выделяют исполнителям, просто не доходят до них.

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