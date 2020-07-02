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В мае продюсер попал в скандал после того, как в соцсетях рассказал о тяжелом финансовом положении артистов. Тогда многие раскритиковали его слова, а музыкант Юрий Лоза не поверил Пригожину.

Продюсер уверен, на всей эстраде есть только два человека, которые не поддались и отказались выступать бесплатно. Это Сергей Шнуров и Алла Пугачева. Все остальные приезжают и поют бесплатно, уверяет Пригожин. При этом, кому на самом деле уходят гонорары — неизвестно, объяснил он.

«Артистов юзают (используют — ред.)! Нам говорят: приходите, а мы в телевизионном эфире покажем вашу песню. А бабки себе забирают. Во всем мире артистам за участие в фестивалях, за телевизионные эфиры платят деньги. Наши же работают, как крепостные», — заявил Пригожин в разговоре с «Собеседник.ru».

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как российских артистов используют на телевидении и государственных фестивалях. Он заявил, что на самом деле деньги, которые выделяют исполнителям, просто не доходят до них.

Иосиф Пригожин уверен, что артистов в России просто используют Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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