Ишимцы утверждают, что по ночам на местном кладбище собираются люди в белых балахонах и жгут костры Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жители деревни Синицына Ишимского района (Тюменская область) напуганы компанией странных людей в балахонах, которые по ночам собираются на местном кладбище и устраивает жуткие ритуалы. Об этом они рассказали в одном из популярных пабликов соцсети «ВКонткте». Ишимцы утверждают, что попытки поймать их ни к чему не приводят.

«Проезжали мимо кладбища, увидели группу людей, похожих на сектантов. После 12 часов жгут костёр, прыгают в белых халатах. Начали подъезжать — убегают. Жутко ходить по улицам, так как не знаем, что таким людям может прийти в голову. Нужно с этим что-то делать» — пояснила Абросимова в своей публикации.

В комментариях к заметке нашелся еще один очевидец, который так же подтвердил наличие возле кладбища подозрительных людей. «Справа, перед кладбищем горел костёр и люди в черных балахонах что-то там делали. Думали может там рядом пляж же есть, но адекватные люди в столь поздний час сидеть возле кладбища не будут», — заявила Олеся Десятова.

Глава Клепинского поселения (к которому относится деревня Синицына) Валерий Ключников сообщил URA.RU, что местные власти будут разыскивать людей в балахонах, которые собираются на местном кладбище. «Если бы очевидцы позвонили местному участковому сразу, как только увидели этих „сектантов“, мы бы могли что-то сказать. Но этого никто не сделал, поэтому информацию придется проверять», — добавил Ключников.