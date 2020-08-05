В захваченном бывшим схиигуменом Сергием монастыре умер ребенок

В захваченном монастыре погиб ребенок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

В Среднеуральском женском монастыре Спорительница хлебов, которым руководит лишенный сана бывший схиигумен Сергий, умер ребенок. Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Поступило сообщение, что в монастыре умер человек — девочка, 15 лет. По предварительным данным она проживала на территории монастыря. На место происшествия выехала оперативная группа», — рассказал инсайдер.

Представитель обители Всеволод Могучев в разговоре с корреспондентом URA.RU уточнил, что у него нет такой информации. «Я думаю, если бы эта информация соответствовала действительности, то я бы уже [об инциденте] знал», — уточнил он.

Ранее журналистка Ксения Собчак выпустила фильм «Монастырь особого назначения», в котором рассказала, что в монастыре Сергия дети подвергаются насилию. Екатеринбургская епархия лишила основателя монастыря, главу секты царебожников Сергия сана за то, что он предал анафеме всех, кто верит в эпидемию коронавируса. Также Сергий призвал прихожан нарушать режим самоизоляции и выходить на улицу. Еще Сергий заявил, что через вакцину от коронавируса людям будут вживлять смертельные чипы.

После того, как РПЦ объявила о церковном суде над схиигуменом, он захватил Среднеуральский женский монастырь, а патриарха Кирилла призвал добровольно уйти в отставку. По решению суда Верхней Пышмы Сергий Романов за распространение фейков о коронавирусе приговорен к штрафу 90 тысяч рублей. После лишения сана Сергий открыл монастырь для посетителей, но категорически заявил, что не уйдет из него, останется там руководить, а официальная настоятельница монастыря Варвара, по его словам, пусть ищет себе другой монастырь.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.