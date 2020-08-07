В России сняли ограничения на закупку зарубежных лекарств от рака

Зарубежные лекарства для лечения лейкоза и лимфомы включили в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов РФ. Таким образом, данные медикаменты будут допускать к госзакупкам без ограничений.
Согласно опубликованному на сайте правительства распоряжению за подписью премьер-министра Михаила Мишустина, ограничения сняты с филграстима, каспофунгина, микафунгина, карбоплатина, вориконазола, севофлурана, ритуксимаба и флударабин. Данные препараты применяются при злокачественных новообразованиях и органных заболеваниях.
Накладываемые на ряд иностранных препаратов ограничения, по словам представителей пресс-службы правительства, зачастую мешают эффективному лечению. Задержки в поставках таких лекарств становятся фатальными при лечении быстропрогрессирующих заболеваний.
В феврале этого года Мишустин подписал указ о снятии ограничений с онколекарств, не имеющих российских аналогов. По информации агентства «Ридус», решение правительства было обусловлено тем, что почти 13% онкобольных приходилось приобретать препараты «из-под полы», либо использовать российские малоэффективные дженерики.
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