Таксисты смогут игнорировать дебоширов и грубиянов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Екатеринбурге водителям, которые работают с сервисом «Яндекс.Такси», открыли рейтинг пассажиров. Об этом на условии анонимности рассказал URA.RU один из таксистов. Он также поделился скрином с новыми данными.

«Рейтинги появились сегодня. Сказали, что будет работать в тестовом режиме», — объяснил водитель. Он объяснил, что благодаря этим данным может, к примеру, отказаться от перевозки пассажира с низким рейтингом в неблагополучном районе, но это отразится на его личном рейтинге активности.

Рейтинг пассажира сервис «Яндекс.Такси» ввел в марте 2020 года также в тестовом режиме. Сообщалось, что оценка будет складываться из анонимных оценок от водителей по итогам последних 40 поездок. Тогда нововведение вызвало возмущение у некоторых пассажиров, которые заявляли, что их рейтинг водители могут понизить из-за субъективных причин или личных конфликтов. Они высказывали опасение, что в конечном итоге это отразится на стоимости поездок.

Получить оперативные комментарии в пресс-службе сервиса «Яндекс.Такси» не удалось — указанный на сайте телефон оказался недоступен. Был направлен письменный запрос, ответа на него к моменту публикации не поступило.