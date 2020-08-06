06 августа 2020
05 августа 2020

В ХМАО зафиксирован минимум новых больных коронавирусом. Таких цифр не было два месяца

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, пробирка, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, тест, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог
Последний раз меньшее число заболевших коронавирусом было зарегистрировано 8 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В ХМАО за последние сутки выявлено 143 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Это минимальный показатель роста пациентов с COVID-19 за последние два месяца. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Новые случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы в 17 муниципалитетах ХМАО. «Сургут — 29; Нижневартовск — 27; Ханты-Мансийск — 21; Нефтеюганский район — 9; Советский район — 9; Радужный — 8; Сургутский район — 6; Мегион — 5; Когалым — 5; Нефтеюганск — 5; Нягань — 4; Пыть-Ях — 4: Покачи — 4; Белоярский район — 3; Октябрьский район — 2; Югорск — 1; Ханты-Мансийский район — 1», — сообщили в оперштабе.

За последние сутки от коронавируса в ХМАО умер один пациент. Состояние 53 югорчан тяжелое, 36 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Все ключевые показатели — коэффициент распространения инфекции, показатель охвата тестированием населения и наличие свободного коечного фонда достаточны для первого этапа снятия ограничений, на котором сейчас находится Югра.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО снижается количество новых инфицирований, но «заразность» вируса не снижается, а наоборот — растет. А в самом неблагополучном, с эпидемиологической точки зрения городе, мэрия обвинила в увеличении новых случаев коронавируса Роспотребнадзор. Санитарные врачи обвинения отвергли, заявив, что во всем виноваты местные власти.

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