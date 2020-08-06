В ХМАО за последние сутки выявлено 143 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Это минимальный показатель роста пациентов с COVID-19 за последние два месяца. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Новые случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы в 17 муниципалитетах ХМАО. «Сургут — 29; Нижневартовск — 27; Ханты-Мансийск — 21; Нефтеюганский район — 9; Советский район — 9; Радужный — 8; Сургутский район — 6; Мегион — 5; Когалым — 5; Нефтеюганск — 5; Нягань — 4; Пыть-Ях — 4: Покачи — 4; Белоярский район — 3; Октябрьский район — 2; Югорск — 1; Ханты-Мансийский район — 1», — сообщили в оперштабе.
За последние сутки от коронавируса в ХМАО умер один пациент. Состояние 53 югорчан тяжелое, 36 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Все ключевые показатели — коэффициент распространения инфекции, показатель охвата тестированием населения и наличие свободного коечного фонда достаточны для первого этапа снятия ограничений, на котором сейчас находится Югра.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО снижается количество новых инфицирований, но «заразность» вируса не снижается, а наоборот — растет. А в самом неблагополучном, с эпидемиологической точки зрения городе, мэрия обвинила в увеличении новых случаев коронавируса Роспотребнадзор. Санитарные врачи обвинения отвергли, заявив, что во всем виноваты местные власти.
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