Директор екатеринбургского ЦПКиО потребовала 1,5 миллиарда

Илья Марков (слева) и Екатерина Кейльман (справа) озвучили ценник реконструкции ЦПКиО Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Реконструкция ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге потребует примерно 1,5 миллиарда рублей. Об этом заявила директора парка Екатерина Кейльман.

«Так как нет еще проекта, и сумму озвучить довольно сложно, я не могу конкретно ответить на этот вопрос. Но мы считаем, что это будет порядка полутора миллиардов рублей», — сказала Екатерина Кейльман. По ее словам, ТЗ реконструкции будет готово к концу августа, после чего начнется проектирование предстоящих работ.

Директор ЦПКиО сообила, что так называемая «аллея памятников», из-за которой подвергали критике ее предшественника Романа Шадрина, будет сохранена. Ее назовут «Площадью памяти». «Конкретики пока нет. Единственное, что могу сказать, там будет сокращено количество асфальта и заменено на газон. Но никаких решений по этой зоне пока не принято», — констатировала Екатерина Кейльман.

Начальник городского управления культуры Илья Марков сообщил, что в настоящее время ведется работа по выделению и компановке земельных участков на территории парка, чтобы в дальнейшем создать схему возможного государственно-частного партнерства с потенциальными инвесторами. «С земельными отношениями тоже было не все в порядке. Были разные применены налоги к одинаковым земельным участкам, что, конечно, неправильно. Сейчас мы этим занимаемся», — прокомментировал Марков. Как писало URA.RU, в роли потенциального инвестора рассматривается ACONS GROUP — застройщик соседнего с ЦПКиО ЖК «Клевер парк».