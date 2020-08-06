Челябинскую «Единую Россию» финансирует родина Дубровского

На счета партий стали поступать деньги от спонсоров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Лидером по размерам сумм, поступивших на счета партий для участия в выборах в Законодательное собрание Челябинской области, стала «Единая Россия». Ее главным спонсором стал Магнитогорский металлургический комбинат, которым ранее руководил экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Это следует от отчетов, выложенных на сайте регионального избиркома, передает корреспондент URA.RU.

«В рамках открытости избирательных кампаний мы периодически публикуем отчеты о поступлении средств», — пояснил URA.RU председатель облизбиркома Сергей Обертас. Более 15 млн рублей «ЕР» перечислили из Магнитогорска, родины экс-губернатора Бориса Дубровского. Из них 12 млн рублей поступило от структур Магнитогорского металлургического комбината. Еще 3 млн рублей «ЕР» перечислил трест «Магнитострой» бизнесмена Олега Лакницкого.

В то же время предвыборный фонд ЛДПР уже составляет 8 млн рублей, «Справедливой России» — 4 млн рублей, КПРФ — 3,1 млн рублей. На счета «Партии Роста» поступило 5,7 млн рублей, Партии пенсионеров — 5,5 млн рублей, «Зеленой альтернативы» — 2,3 млн рублей, «Родины» — 1,1 млн рублей, «За правду» — 999 тысяч рублей. Своих спонсоров указала только «Единая Россия».

Выборы в челябинское ЗСО состоится с 11 по 13 сентября. Жителям предстоит выбрать 60 депутатов. Из них половину по партийным спискам.