Челябинский чиновник будет судиться с Алексеем Навальным (на фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Замдиректора МКУ «Контрольно-ревизионное управление» комитета по делам образования Челябинска Константин Киреев подал в суд на блогера Алексея Навального. Как сообщил URA.RU чиновник, он требует удалить информацию о нем с сайта оппозиционера и выплатить компенсацию в 1 млн рублей.

«В прошлом году я баллотировался в Калининский райсовет и проиграл всего 1% голосов. Оппоненты обвиняли, что я сотрудничаю с Навальным. Приносили на встречи с избирателями какие-то распечатки. Позднее я узнал, что на сайте ФБК меня записали в активисты Навального. Считаю, что эта информация порочит мою честь и достоинство. Из-за нее я проиграл прошлогодние выборы и, если эту информацию не удалят, то будут использовать против меня на выборах в ЗСО», — объяснил он. Взять комментарий в штабе Навального в Челябинске не удалось — указанный на сайте телефон отключен.

Киреев в прошлом году на выборах в Калининский райсовет баллотировался от ЛДПР по округу №2 и уступил 37 голосов заместителю гендиректора ООО «Царская охота», единороссу Вячеславу Некрасову, ставшему впоследствии спикером. В этом году он выдвинут этой же партией на выборы в заксобрание области по Калининскому округу №12. Вместе с ним в ЗСО баллотируются Владимир Бодров («Единая Россия»), Дмитрий Ларин («Справедливая Россия») и Виктор Фрицлер (КПРФ). Выборы пройдут 13 сентября.

Фото: Константин Киреев

Фото: Константин Киреев

Фото: Константин Киреев