Жителей ЯНАО начнут бесплатно защищать от коронавируса

Бесплатные маски предназначены для малоимущих ямальцев Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Нуждающимся жителям ЯНАО начнут бесплатно выдавать медицинские маски для защиты от коронавируса. Такое решение принял губернатор округа Дмитрий Артюхов. На защитные средства от властей смогут претендовать малоимущие семьи и одинокие ямальцы с низкими доходами.

«Более 3 млн масок в ближайшее время будут направлены в 13 муниципальных образований для их дальнейшего распределения среди населения», — прокомментировала руководитель окружного департамента соцзащиты населения Елена Карпова. По ее словам, доставкой масок занимается один поставщик, поэтому маски будут поступать в города и поселения в разные даты — в зависимости от транспортной схемы и удаленности населенного пункта.

Первая партия уже доехала до Салехарда. В ближайшее время маски получат жители Нового Уренгоя и Ноябрьска. В пресс-служба губернатора Артюхова уточнили, что ямальцы, попадающие под категорию нуждающихся, получат СМС о возможности получить маски в соцорганизациях. Расчет — 60 масок на одного ямальца.

31 июля Дмитрий Артюхов объявил, что заразился коронавирусом. Он переносит болезнь в легкой форме и продолжает работать из дома. Всего, по последним данным, в ЯНАО зафиксировано 11 712 случаев коронавируса. За время пандемии скончались 79 человек, полностью вылечились больше 10 тысяч. Карантин в округе продлится до 15 августа.