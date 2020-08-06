ЦИК не пустил две партии на выборы челябинского заксобрания

Разбирательство прошло при личном участии главы ЦИК Эллы Памфиловой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

ЦИК РФ отклонил жалобы региональных отделений партий «Возрождение России» и «Яблоко» на отказ облизбиркома зарегистрировать списки кандидатов на выборы в заксобрание Челябинской области. Решение было принято на заседании 7 августа.

«После проверки в ЦИК списков „Возрождения…“ доля недостоверных подписей снизилась с 18,1% до 17,28%. Однако этого все равно недостаточно, чтобы допустить партию до выборов. Решение облизбиркома об отказе в регистрации обоснованно», — пояснил член ЦИК Сиябшах Шапиев. Представитель партии Сергей Серафимов заявил, что в «Возрождении России» по-прежнему не согласны с данным решением. С учетом его претензий собственно к аппарату ЦИК Памфилова предложила завершить разговор чуть позже, чтобы соблюсти все формальности.

«По заключению облизбиркома недостоверными признали более 22% подписей „Яблока“, отобранных для проверки. После проверки, проведенной в ЦИК, этот показатель составил чуть меньше 20%. Для регистрации недостает 513 подписей», — констатировал также Шапиев. «463 подписи собраны противозаконно, еще более 80 людей представляют из себя фантомы», — подвела итог Памфилова. Глава регионального «Яблока» Ярослав Щербаков в разговоре с URA.RU не исключил судебного разбирательства с Центризбиркомом.

Ранее в облизбиркоме URA.RU пояснили, что поводом для отказа в регистрации партийных списков на выборах в заксобрание стало большое количество брака в подписных листах. Сбор подписей за одномандатников обе партии не проводили.