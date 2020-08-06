Свердловский губернатор предпочел Ставропольский край Крыму и Сочи Фото: Tomáš Malík/unsplash.com

Губернатор Евгений Куйвашев, который на неделе ушел в двухнедельный отпуск, отправился в Ставропольский край, сообщили источники URA.RU. Свой отпуск он проводит на одном из старейших курортов страны — Кавказских минеральных водах, развитие которых началось в 1803 году. На водах отдыхали писатели Лев Толстой и Антон Чехов, критик Виссарион Белинский; здесь проводили время и руководители страны — в том числе Иосиф Сталин и Борис Ельцин.

Собеседники агентства расходятся в мнениях о том, где конкретно проводит отдых глава региона, отмечая, что речь может идти о Пятигорске или Ессентуках. Представители ставропольского турагентства «Прометей» на просьбу URA.RU назвать санатории VIP-уровня, где отдыхают топ-менеджеры и высокопоставленные руководители, посоветовали обратить внимание на санатории «Солнечный» и «Русь», расположенные в Ессентуках, а также «Плаза» и в Железноводске.

Стоимость проживания на курортах варьируется от 7400 рублей в сутки за VIP в «Солнечном» (на сайте отмечается, что здесь отдыхали, в том числе, депутат Госдумы Александр Хинштейн и певец Александр Айвазов). Номер класса VIP в санатории «Русь» стоит от 8000 рублей, «президентские апартаменты» в «Плазе» — от 9200 в сутки. В указанных санаториях URA.RU отказались подтверждать факт отдыха главы региона, ссылаясь на действие закона о персональных данных. Представитель санатория «Русь» предположил, что губернатор может отдыхать под другим именем.

Инсайдеры URA.RU уточняют, что Евгений Куйвашев не в первый раз уезжает отдыхать на минводы в Ставропольский край — там он, в частности, проводил отпуск в 2014 году.

Кавказские минеральные воды — одни из старейших курортов страны. Решение о создании здесь лечебных учреждений принял в 1803 году император Александр I.

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