06 августа 2020

В правительстве Челябинской области вспышка коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер встретился с ватерпольной командой «Динамо-Уралочка». Челябинск, одер леонид, текслер алексей
Вирус вывел из строя сразу подчиненных губернатора Алексея Текслера (слева) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В двух министерствах Челябинской области зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, сообщили источники URA.RU в региональном правительстве. Среди заболевших — высокопоставленный сотрудник финансового ведомства.

«COVID-19 заболел один из начальников управлений минфина, жена которого работает в минэкологии. Там заболели сразу четыре сотрудника», — рассказал собеседник. По данным URA.RU, коронавирус у сотрудников минэкологии выявили во время очередного тестирования.

«Мы не можем комментировать сведения, касающиеся лично жизни сотрудников», — заявили URA.RU в пресс-службе министерства финансов. Замминистра экологии Виталий Безруков также отказался комментировать ситуацию с заболеваемостью в своем ведомстве. «Часть сотрудников работает на удаленке с начала пандемии, — отметил он. — Тестирование сотрудников проводится постоянно. Как раз сегодня сдавали анализы».

Также 7 августа стало известно о вспышке коронавируса в официальном издании правительства и заксобрания «Южноуральская панорама». Как подтвердили URA.RU в газете, болеют три журналиста, двое ждут результатов теста. Практически весь коллектив работает, находясь в самоизоляции.

На утро 7 августа в области зарегистрировано 12 525 случаев заражения коронавирусом. 96 человек скончались от COVID-19, у 178 умерших инфекция была сопутствующим заболеванием. Область остается на первом этапе отмены карантина до 23 августа. При этом губернатор Алексей Текслер сегодня отменил часть ограничений.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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