Власти ХМАО решили вопрос об открытии кафе и спортзалов

Посетители в ближайшее время смогут вернуться в заведения общепита Фото: Александр Елизаров © URA.RU

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Губернатор Югры Наталья Комарова разрешила открыть в регионе рестораны, фитнес-залы и центры дополнительного образования. Об этом она заявила на встрече с предпринимателями, которые представляют эти отрасли, передает корреспондент URA.RU.

«Открываемся. Правила, по которым мы это делаем, утверждаем во вторник на региональном штабе нормативным актом губернатора. Делаем это на фоне самодисциплины, самоорганизации, достижения результатов, которые позволяет нам сказать, что мы минимизировали риски для здоровья каждого из нас», — заявила губернатор ХМАО.

Представители бизнеса во время эфира сообщили о критическом состоянии фитнес-индустрии, общепита и образования. «Мы рискуем потерять примерно половину фитнес-центров Югры», — сделал прогноз владелец фитнес-центра из Нижневартовска Илья Звонарев. Глава Роспотребнадзора ХМАО Майя Соловьева во время общения с предпринимателями предлагала отложить это решение до наступления второго этапа снятия ограничений в регионе. Однако предпринимателя в один голос утверждали, что финансовое положение не позволит им ждать еще какое-то время.

Ранее URA.RU сообщало, что вопрос об открытии фитнес-центров, ресторанов и учреждений дополнительного образования в Югре публично обсуждается уже неделю. Во время первого раунда переговоров между бизнесом и югорским Роспотребнадзором достичь всех договоренностей не удалось.