Верховный суд тормозит земельную ревизию в Екатеринбурге

Ранее приставы начали переговоры о сносе здания, признанного самовольной постройкой Фото: Анна Майорова © URA.RU

Верховный суд РФ приостановил исполнение решения арбитражного суда Уральского округа, который признал незаконным двухэтажное здание в центре Екатеринбурга над законсервированной станцией метро «Бажовская». Соответствующее решение приняла судья судья Ирина Грачева. Таким образом, снос здания, с которого мэрия, как писало URA.RU, планировала начать большую земельную ревизию в городе, приостановлен.

«Да, появилась информация на сайте суда. Ожидаемо, определение суда не опубликовано. Поэтому оценить мотивы, по которым принято решение о приостановке исполнения судебного акта, не представляется возможным. Потому и комментировать пока нечего. Это обычная практика. Ничего исключительного в данной ситуации нет», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе городской администрации.

Как ранее сообщало агентство, арбитражный суд Уральского округа признал, что компания «Промавтосервис» (связанная с крупным застройщиком Илдаром Губаевым, которого относят к окружению бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова) незаконно — по поддельному постановлению сити-менеджера Александра Якоба — возвела двухэтажное здание и обустроила парковку на пересечении улиц 8 Марта и Большакова.

В июле мэрия получила исполнительный лист и передала его Федеральной службе судебных приставов, которая вступила в переговоры с директором «Промавтосервиса» Ренатом Гараевым. На момент публикации получить его комментарий не удалось.