Умерших от COVID свердловчан могли перепутать еще при жизни

В гробу нашли документы на другое имя Фото: depositphotos.com

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Похороненного по ошибке в чужой могиле жителя Краснотурьинска могли перепутать в больнице еще при жизни. Такое предположение сделала дочь умершего от коронавируса Мария Мешкова в разговоре с URA.RU.

Девушка рассказала, что, раскопав могилу другого умершего в Карпинской больнице пациента, они с родственниками нашли не только тело отца, но и документы. «Бирка, номер истории болезни, ФИО на спецпакете были другого человека. То есть умерших перепутали еще в стационаре, а может и живых. Теперь под вопросом и результат вскрытия и причина болезни, так как вскрытие было под другим именем», — рассказала Мария Мешкова. Она также добавила, что считает странным, что дата и время смерти ее отца и второго пациента совпадают до минуты. Она предположила, что оба находились в критическом состояние без должного внимания врачей.

Мария Мешкова уточнила, что найденное тело отца они уже похоронили, однако по-преднему пытаются разобраться в причинах и обстоятельствах произошедшего. Дозвониться в Карпинскую больницу не удалось. Ранее там отказывались комментировать инцидент.

Также ранее URA.RU сообщало, что родным умершего от коронавируса в Карпинской больнице жителя Краснотурьинска выдали другого покойника. При этом тело ранее похороненного по ошибке краснотурьинца пытались выкопать из могилы по указанию главврача больницы. В Министерстве здравоохранения Свердловской области сообщили, что проверяют информацию об инциденте. О результатах расследования не сообщалось.