В Министерстве здравоохранения Свердловской области проверяют информацию о перепутанных покойниках, один из которых болел коронавирусом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства.
«Проверяем информацию», — кратко прокомментировал пресс-секретарь министерства здравоохранения Константин Шестаков. При этом сообщество «Краснотурьинск LIVE» в соцсети «ВКонтакте» сообщает, что в больнице признали вину. По их данным, тела перепутала санитарка, после инцидента она была уволена. Оперативно получить комментарии главного врача Карпинской больницы Евгения Штаха не удалось — указанные на сайте больницы телефоны не отвечают.
Ранее URA.RU сообщало, что родным умершего от коронавируса в Карпинской больнице жителя Краснотурьинска выдали другого покойника. При этом тело ранее похороненного по ошибке краснотурьинца пытались выкопать из могилы.
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