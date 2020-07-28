27 июля 2020

Свердловский минздрав проверит перепутанных покойников. Одного пытались украсть

© Служба новостей «URA.RU»
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Кладбища Депутаты Челябинск, могила, митрофановское кладбище
Могилу пытались вскрыть, чтобы исправить ошибку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Министерстве здравоохранения Свердловской области проверяют информацию о перепутанных покойниках, один из которых болел коронавирусом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства.

«Проверяем информацию», — кратко прокомментировал пресс-секретарь министерства здравоохранения Константин Шестаков. При этом сообщество «Краснотурьинск LIVE» в соцсети «ВКонтакте» сообщает, что в больнице признали вину. По их данным, тела перепутала санитарка, после инцидента она была уволена. Оперативно получить комментарии главного врача Карпинской больницы Евгения Штаха не удалось — указанные на сайте больницы телефоны не отвечают.

Ранее URA.RU сообщало, что родным умершего от коронавируса в Карпинской больнице жителя Краснотурьинска выдали другого покойника. При этом тело ранее похороненного по ошибке краснотурьинца пытались выкопать из могилы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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