Новую сцену для пермской Оперы не успевают построить к юбилею города Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Сцену пермской Оперы не успеют построить к 300-летию города, следует из перечня объектов капстроительства общественной инфраструктуры края. Документ опубликован на сайте краевого законодательного собрания.

«Строительство новой сцены для ГКБУК Пермский академический театр оперы и балета им П.И.Чайковского […] 2018—2024 годы», — указано в документе. Стоимость строительства объекта оценена в сумму 10,3 млрд. рублей.

Ранее предполагалось, что новую сцену театр получит к юбилею Перми — 2023 году. Краевые власти отнесли здание к числу трех приоритетных объектов, которые должны быть готовы к юбилею города. Еще два — это краевая музыкальная школа для одаренных детей и Пермский цирк. URA.RU рассказывало, что цирк тоже не успевают подготовить к 300-летию Перми.

Сейчас место, где планируется построить сцену пермской Оперы, занято гаражами. Их начали сносить в прошлом году, но собственники имущества обратились в суд, который запретил «любым организациям и лицам распоряжаться указанными участками и производить на них любые работы, в том числе предпроектные».

Из-за этого пермяки, уже утратившие имущество, не могут получить материальную компенсацию от краевых властей. Они обратились к врио губернатора Пермского края Дмитрию Махоину с просьбой повлиять на ситуацию. В министерстве строительства края URA.RU заявили, что обжалуют решение суда в апелляционном порядке.

«Дата рассмотрения апелляции Пермским краевым судом еще не назначена. Возобновление процедуры заключения УКС (Управления капитального строительства) края соглашений с собственниками гаражей возможно после отмены судебного запрета», — пояснили в пресс-службе регионального минстроя.