Жители Перми, потерявшие собственность ради имиджевого проекта экс-губернатора края Максима Решетникова, обратились к врио главы региона Дмитрию Махонину. В письме (копия имеется в распоряжении URA.RU) они отмечают, что часть из них спустя год так и не получила от властей обещанную за утрату имущества компенсацию.
Выплаты компенсаций за сносимые строения предусмотрены адресной инвестиционной программой, которую утвердило правительство Пермского края. Собственники недвижимости поясняют, что их получили только те люди, чьи снесенные гаражи попали в пятно застройки под новую сцену Пермского театра оперы и балета.
«Поскольку положенные средства заложены в бюджете края, то для осуществления выплат компенсаций препятствия отсутствуют. Земельные участки находятся в собственности края. Поэтому позицию властей считаем попыткой необоснованно затянуть процесс выплат», — говорится в письме. В пресс-службе главы региона URA.RU сообщили, что пока не получали обращение от владельцев недвижимости.
Снос гаражей в центре Перми (микрорайон Разгуляй) начался весной прошлого года. URA.RU рассказывало, что краевые власти решили создать в исторической части города культурный кластер, куда войдут новая сцена Оперного и новое здание Пермской государственной художественной галереи.
Проект курировал лично экс-губернатор Решетников. По его задумке, культурный кластер будут посещать порядка одного миллиона человек в год, однако в дело вмешалась прокуратура. Надзорный орган установил, что земля под гаражами была передана в собственность муниципалитета с нарушениями.
После чего в деле о незаконном сносе гаражей появился первый подозреваемый — им оказался экс-начальник управления капстроительства Пермского края Дмитрий Левинский. Сейчас чиновник находится под стражей.
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