Курганцы готовы саботировать выборы из-за плохой дороги

Курганцы не хотят идти на выборы из-за плохой дороги Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Жители курганского микрорайона Карчевская роща хотят игнорировать сентябрьские выборы. Причина в плохой дороге, которую обещали капитально отремонтировать в этом году, но так и не начали работы. Об этом URA.RU рассказали местные жители.

«Зачем нам идти на выборы, если власть не держит обещание. Мы много лет ждем, когда сделают дорогу. Машины не успеваем ремонтировать, разбиваем стойки. Несколько раз нам говорили, что ремонт будет в 2020 году. Где он?» — рассказал местный житель.

С его слов, дорогу постоянно разбивают грузовики, которые едут в объезд федеральной трассы. Городские власти подсыпают в ямы щебень, но его хватает ненадолго. При этом дорога ведет не только в жилой микрорайон, но и в исправительные учреждения, на фабрику, на завод.

На сайте госзакупок содержится информация, что в августе 2019 года мэрия заказала проект капремонта дороги. Аукцион был отыгран на 4,7 млн рублей, победитель установлен. В конкурсной документации обозначена дата изготовления — 15 апреля 2020 года. Но до сих пор проект до конца не принят и не оплачен. Стоимость исполненных поставщиком обязательств указана — 2,3 млн рублей. Фактически оплачено — 1,3 млн рублей.

В департамент информационной и внутренней политики направлен запрос, так как дорогу планировалось отремонтировать по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Также запрос направлен в мэрию. На момент публикации ответы не поступили.

Выборы в Курганскую облдуму пройдут 13 сентября. За 34 места в региональном парламенте будут бороться представители «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, «Партии Роста», «Партии пенсионеров».