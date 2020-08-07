Источник: прокуратура проверяет глав районов Екатеринбурга

Прокуратура начала проверку по материалам Счетной палаты Фото: Анна Майорова © URA.RU

Прокуратура Екатеринбурга проводит проверки в администрациях Кировского и Чкаловского районов, сообщил источник URA.RU в городских структурах власти. По его словам, проверочные действия начались после проверки Счетной палаты и касаются возможных финансовых нарушений со стороны чиновников.

«Счетная палата и МВД нашли нарушения. После этого прокуратура запустила собственную проверку», — описал ситуацию инсайдер. По его словам, именно с запуском проверочных мероприятий были связаны отпуск главы Кировского района Александра Лошакова (вернулся на работу 3 августа) и больничный Вячеслава Мишарина (на который он ушел 31 июля). Другой источник агентства уточнил, что МВД проверяет только Кировский район.

В разговоре с корреспондентом Александр Лошаков заявил, что «его никто не проверял». Глава Чкаловского района Вячеслав Мишарин дал более развернутый комментарий: «Если бы кто-то что-то проверял, я был бы в курсе дела. Это не более чем слухи. Счетная палата проверяла нас в штатном режиме, но каких-то больших вопросов не возникло». В прокуратуре и УМВД РФ по Екатеринбургу обещали предоставить комментарии по теме позднее.