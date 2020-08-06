Вице-губернаторы ХМАО зарабатывают больше Комаровой

Девять из десяти вице-губернаторов ХМАО обошли главу региона по доходам Фото: Алексей Андронов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Вице-губернаторы ХМАО зарабатывают больше главы региона Натальи Комаровой. Исключение составляет лишь Александр Тиртока, который был назначен на эту должность позже остальных. Об этом свидетельствуют сведения о доходах, опубликованные на официальном сайте органов государственной власти Югры.

Самым богатым заместителем губернатора оказалась Галина Максимова. Ее доход в 2019 году составил почти 11,5 млн рублей (в 2018 году 9,6 млн рублей). Однако в декларации сделано уточнение, что два млн 655 тысяч рублей она получила в качестве пожизненного содержания как экс-судья Арбитражного суда ХМАО. А еще 1,3 млн рублей — доход от продажи автомобиля. Из недвижимости у Максимовой в собственности лишь парковочное место на 15 квадратов, а в пользовании находится квартира площадью 85,7 кв. м. Передвигается заместитель Комаровой на автомобиле Lexus RX 350.

Первый вице-губернатор ХМАО Геннадий Бухтин заработал в 2019 году 10,9 млн рублей (в 2018 году 10,6 млн рублей). У него в собственности две квартиры и два машиноместа. Собственного автомобиля не имеет, зато пользуется квартирой в 81 кв. м. Доход еще одного первого вице-губернатора ХМАО — Алексея Шипилова составил 10,1 млн рублей (в 2018 году 10,5 млн рублей). У главного окружного идеолога в совместной собственности с женой есть квартира площадью почти в 60 кв. м. Личного автомобиля также нет. В пользовании находится квартира в 230 кв. м.

Тиртока вице-губернатором ХМАО был назначен в сентябре 2019 года. Поэтому его доход оказался скромнее остальных заместителей Комаровой — всего 5,1 млн рублей. Он не владеет никакой недвижимостью. В собственности только автомобиль Nissan Murano, а в пользовании квартира в 122 кв. м.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО также отчиталась о доходах за прошлый год. Ее заработок составил 5,5 млн рублей.