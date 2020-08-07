Доходы главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова за 2019 год увеличились почти в 20 раз по сравнению с 2018 годом. Кроме того, политик обзавелся новой собственностью, сказано на официальном портале главы и правительства Чеченской республики.
«Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предоставил декларацию о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», — объясняет сайт чеченского правительства. Доход Кадырова за год составил 147 997 849 рублей. Для сравнения в 2018 это было 7 581 174 рублей (увеличение в 19,7 раза).
Глава Чечни, вместе со своей супругой и 12 детьми владеет жилым домом площадью 300 квадратных метров. Также у Кадырова есть два участка земли, один из которых появился в 2019. Площадь нового участка — 28 361 кв. м. Данных о том, откуда взялась земля, в декларации нет.
Больше стала зарабатывать и жена лидера республики. С 60 000 рублей за 2018 год ее доход вырос до 2 456 321 рубля в 2019.
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