Состояние Кадырова за год увеличилось в 20 раз

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XIX съезд всероссийской политической партии
У Рамзана Кадырова также появился участок земли площадью более 28 тысяч квадратов Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Декларационная кампания

Доходы главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова за 2019 год увеличились почти в 20 раз по сравнению с 2018 годом. Кроме того, политик обзавелся новой собственностью, сказано на официальном портале главы и правительства Чеченской республики.

«Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предоставил декларацию о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», — объясняет сайт чеченского правительства. Доход Кадырова за год составил 147 997 849 рублей. Для сравнения в 2018 это было 7 581 174 рублей (увеличение в 19,7 раза).

Глава Чечни, вместе со своей супругой и 12 детьми владеет жилым домом площадью 300 квадратных метров. Также у Кадырова есть два участка земли, один из которых появился в 2019. Площадь нового участка — 28 361 кв. м. Данных о том, откуда взялась земля, в декларации нет.

Больше стала зарабатывать и жена лидера республики. С 60 000 рублей за 2018 год ее доход вырос до 2 456 321 рубля в 2019.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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