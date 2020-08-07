В РФ объяснили двукратную разницу в данных по смертям от COVID

Оперштаб объяснил двукратную разницу в статистике смертности от коронавируса с Росстатом. Расхождение появилось из-за различной методики сбора информации.
По данным Росстата, число пациентов с COVID-19, умерших в июне, составило 11 917.В то же время оперативный штаб сообщал о 4681 летальном исходе.
«В статистике оперативного штаба учитываются только те летальные случаи, когда COVID-19 является основной причиной смерти, а отличия в статистике появляются из-за различной методики сбора информации», — пишет ТАСС. Кроме того, в штабе рассказали о том, что берут статистику непосредственно из медицинских организаций, а Росстат — из записей актов гражданского состояния.
Ранее в Росстате сообщили о том, что для 5 488 умерших коронавирус стал основной причиной смерти. При этом у 1 589 человек инфекция не была обнаружена, но по течению заболевания можно с высокой долей вероятности предположить, что смерть наступила именно от вируса.
По последним данным, в России выявили 877 135 заболевших COVID-19. Из них 683 592 человека выздоровели, 14 725 скончались. Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта ВОЗ признала ее пандемией.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.