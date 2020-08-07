В России раскрыли число умерших в июне пациентов с коронавирусом

Количество зарегистрированных смертей пациентов с COVID-19 в июне составило 11 917 человек, следует из данных Росстата. Для 5 488 умерших коронавирус стал основной причиной смерти.
«Общее число зарегистрированных умерших с COVID-19 составило в июне 11 917 человек», — приводит данные Росстата РБК. Основной причиной смерти у 5 448 зараженных коронавирусом стал COVID-19. При этом у 1 589 человек коронавирус не был обнаружен, но по течению заболевания можно с высокой долей вероятности предположить, что смерть наступила именно от COVID-19.
Еще 1 399 больных COVID-19 скончались из-за того, что коронавирус сильно повлиял на развитие смертельных осложнений. Для 3 481 умерших COVID-19 не был основной причиной смерти, а также не вызвал развитие осложнений. Всего за период с апреля по июнь в России, по данным ведомства, скончались 27 411 человек с COVID-19.
Ранее британские ученые назвали группы людей, у которых шансы погибнуть от коронавируса выше в 13 раз. К ним относятся люди с мутациями, которые влияют на производство антител, подавление стресса и регуляцию иммунного ответа на появление вирусов в организме. Также китайские ученые пришли к выводу, что высокий уровень сахара в крови является фактором риска смерти от COVID-19, сообщает «
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