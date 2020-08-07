Евросоюз обновил список стран для открытия границ в пандемию

Совет ЕС пересмотрел список стран, из которых можно приезжать в страны Европы в период пандемии коронавируса. Перечень пересмотрен в меньшую сторону, Россия в него не вошла, следует из официального сообщения на сайте Евросоюза.
«Исходя из критериев и условий, изложенных в рекомендации, начиная с 8 августа государства-члены [ЕС] должны постепенно снять ограничения на поездки для резидентов следующих третьих стран: Австралии, Грузии, Канады, Новой Зеландии, Руанды, Таиланда, Туниса, Уругвая, Южной Кореи, Японии», — говорится в сообщении. Также отмечается, что въезд может быть открыт и гражданам Китая, но только в случаи взаимного снятия ограничений.
В последний раз, напомним, этот список обновлялся 30 июля. При этом тогда говорилось, что до конца августа Евросоюз не планирует расширять список стран, для жителей которых откроют границы. Наоборот, советник посольства Нидерландов в Москве Тимен Каувенаар допустил, что перечень сократится.
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