Дегтярев ответил на слухи о полетах чиновников бизнес-классом

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал фейком сообщения о том, что он разрешил чиновникам летать в командировки бизнес-классом. Об этом он написал в своем Telegram.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Дегтярев собирается разрешить местным чиновникам летать бизнес-классом за счёт бюджетных средств. Кроме того, сообщалось, что он планирует снять запрет на люксовые поездки по железной дороге, на морском и речном транспортах. Дегтярев призвал граждан не верить слухам.
«С удивлением узнал, что некоторые СМИ обсуждают несуществующее решение про перелеты хабаровских чиновников бизнес-классом. Напоминаю, мной 5 августа подписано постановление 333-пр. Там черным по белому написано: экономкласс. Смотри пункт 3.2.2. Не верьте фейкам. Будьте внимательны», — написал Дегтярев.
Михаил Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края вместо его соратника по ЛДПР Сергея Фургала. Бывший глава региона был уволен в связи с утратой доверия после того, как его арестовали на два месяца по подозрению в организации убийств бизнесменов в середине нулевых. За время правления Фургала в ключевой для Хабаровского края лесозаготовительной сфере произошел кризис из-за повышения пошлин на экспорт необработанного леса из региона.
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