Ирина Гехт озвучила, кто может заняться молодежной политикой в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На пост начальника Главного управления молодежной политики Челябинской области выбраны четыре претендента. Об этом в своем Instagram сообщила первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт. Само голосование проходит в Instagram. Гехт призывает не снижать активность.

«Ратошнюк Артем. Родился в Миассе, 45 лет», — объявила первого претендента Гехт. Она отметила, что Ратошнюк окончил Челябинский институт культуры и искусства по специальности «социально-культурная деятельность». Имеет научную степень кандидата экономических наук.

Вторым претендентом стала 44-летняя Наталья Тюрина. Она окончила Челябинский педагогический университет по специальности «русский язык и литература». Является директором «Центра делового образования Южно-Уральской торгово-промышленной палаты». Имеет государственные премии и награды.

Курировать молодежную политику возможно предстоит и Евгению Яковлеву — ему 31 год, он финансовый специалист, окончил Академию труда и социальных отношений. В данный момент состоит на госслужбе, имеет опыт работы в управлении спецпроектов Челябинской области. Имеет различные государственные награды.

Также рассматривается 29-летняя Лидия Янина. Она окончила Челябинский педагогический университет по специальности «лингвист, переводчик». Свободно владеет тремя языками. Построила карьеру в минобразования региона, возглавляла отдел молодежных проектов.