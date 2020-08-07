07 августа 2020
06 августа 2020

В Челябинске главу молодежной политики выбирают в Instagram. За пост борются четыре претендента

© Служба новостей «URA.RU»
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Ирина Гехт. Челябинск, портрет, гехт ирина
Ирина Гехт озвучила, кто может заняться молодежной политикой в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На пост начальника Главного управления молодежной политики Челябинской области выбраны четыре претендента. Об этом в своем Instagram сообщила первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт. Само голосование проходит в Instagram. Гехт призывает не снижать активность.

«Ратошнюк Артем. Родился в Миассе, 45 лет», — объявила первого претендента Гехт. Она отметила, что Ратошнюк окончил Челябинский институт культуры и искусства по специальности «социально-культурная деятельность». Имеет научную степень кандидата экономических наук.

Вторым претендентом стала 44-летняя Наталья Тюрина. Она окончила Челябинский педагогический университет по специальности «русский язык и литература». Является директором «Центра делового образования Южно-Уральской торгово-промышленной палаты». Имеет государственные премии и награды.

Курировать молодежную политику возможно предстоит и Евгению Яковлеву — ему 31 год, он финансовый специалист, окончил Академию труда и социальных отношений. В данный момент состоит на госслужбе, имеет опыт работы в управлении спецпроектов Челябинской области. Имеет различные государственные награды.

Также рассматривается 29-летняя Лидия Янина. Она окончила Челябинский педагогический университет по специальности «лингвист, переводчик». Свободно владеет тремя языками. Построила карьеру в минобразования региона, возглавляла отдел молодежных проектов.

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Финальная четверка претендентов ? Сегодня представляю финальную четверку претендентов на пост молодежного лидера. ? Ратошнюк Артем Николаевич Родился в Миассе. 45 лет. Окончил Челябинский институт культуры и искусства по специальности «Социально-культурная деятельность». В 2000 году присуждена ученая степень кандидата экономических наук. Свободно владеет английским языком. Ныне исполнительный директор ИП. ? Тюрина Наталья Анатольевна Родилась в городе Сим. 44 года. Окончил Челябинский педагогический университет по специальности «русский язык и литература». Готовится защищать работу на соискание ученой степени. Директор «Центра делового образования Южно-Уральской торгово-промышленной палаты». Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, благодарственным письмом Губернатора региона, премией Губернатора. ? Яковлев Евгений Геннадьевич Родился в Челябинске. 31 год. Окончил Академию труда и социальных отношений по специальности «финансы и кредит» и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «юриспруденция». Состоит на государственной службе, ранее работал в управлении специальных проектов Администрации Губернатора Челябинской области, ныне трудится в Управлении делами Губернатора и Правительства области председателем комитета планирования закупок. Награжден благодарностью главы области за профессионализм и доблестный труд. ? Янина Лидия Сергеевна Родилась в Челябинске. 29 лет. Окончила Челябинский педагогический университет. Имеет квалификацию «лингвист, переводчик». Свободно владеет английским, французским и португальским языками. Ранее работала в Министерстве образования и науки региона, возглавляла отдел молодежных проектов. Ныне — консультант отдела комплексного планирования Департамента молодежной политики Министерства науки и высшего образования РФ. ? Теперь вы знаете всех кандидатов на должность начальника Главного управления молодежной политики региона. Завтра состоится финал, мы узнаем кто из кандидатов набрал наибольшее число ваших голосов. Не снижайте активность! ? #гехт #челябинскаяобласть #социалка #лидермолодежи #конкурс

Публикация от Ирина Гехт (@irinagekht.official)

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