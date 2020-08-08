Программа льготной ипотеки выгодна государству и застройщикам, считают эксперты Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Россиянам не стоит торопиться с получением льготной ипотеки, так как программу все равно продлят из-за того, что она выгодна государству и застройщикам. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразили эксперты рынка недвижимости.

Вице-президент международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко считает, что разговоры об окончании программы льготной ипотеки выгодны государству, так как из-за этого в ней будет участвовать большее число граждан. «Это как с дачной амнистией. Мне напоминает синдром Аллы Пугачевой, которая все никак не уйдет. Я думаю, эта песня [о льготной ипотеке] будет для стимуляции клиентов, чтобы они не надеялись, что она будет вечно, а здесь и сейчас», — объяснила собеседница агентства.

Но не только государству выгодна льготная ипотека, уверен член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков. По его словам, эта программа была изначально направлена на развитие строительной отрасли в стране. «Программа льготной ипотеки будет длиться до тех пор, пока строительному бизнесу будет нужна поддержка от государства, потому что это дело спонсируемым государством, и направлено именно на поддержку строительной отрасли. Если бы речь шла конкретно о поддержке многодетных семей, то им льготную ипотеку дали бы и на вторичку», — подчеркнул специалист.

Сейчас срок действия программы льготной ипотеки до 1 ноября 2020 года, напоминает «Национальная служба новостей». Тем временем генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко не исключил снижения ипотечных ставок в России, передает агентство Nation News.

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