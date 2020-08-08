В ПФР назвали условие получения пенсий и соцвыплат с 1 октября

Переход на карты «Мир», чтобы получать выплаты, в ПФР объясняют защитой от санкций Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Получать пенсии, пособия и другие социальные выплаты с 1 октября смогут только те россияне, которые имеют карту платежной системы «Мир». Об этом обязательном условии напомнили в Пенсионном фонде России.

«У граждан есть время, чтобы до 1 октября оформить карту „Мир“. Изменения коснутся только тех, кому выплаты приходят на счета банковских карт других платежных систем», — цитирует агенство Nation News пресс-службу ПФР. Для россиян, получающих пособия через почту или сберкнижку, условия останутся прежними.

В ведомстве объяснили, что переход на карты «Мир» обусловлен защитой средств россиян от зарубежных санкций. Изначально планировалось, что пособия перестанут начислять на карты Visa и MasterCard с 1 июля. Однако изменения пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

Ранее экономист Константин Селянин рассказал URA.RU, что прямые выплаты россиянам стали самой эффективной помощью во время COVID-19, но бюджет не сможет их тянуть постоянно. При этом поддержка многодетных семьей, безработных и врачей может сохраниться.

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