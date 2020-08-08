Выплаты безработным и многодетным семьям должны быть минимум на уровне прожиточного минимума Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Прямые выплаты россиянам стала самой эффективной финансовой помощью, которая оказывалась во время пандемии коронавируса, но федеральный бюджет не сможет их тянуть постоянно. Однако поддержка многодетных семьей, безработных и врачей может сохраниться, рассказал в разговоре с URA.RU экономист Константин Селянин.

«Из всех мер, принятых правительством [во время пандемии], все-таки наиболее эффективными были прямые выплаты. Они понятны, их можно было получить без особых сложностей. Было выделено около 500 млрд рублей. Дня многих это было если не спасение, то очень серьезная помощь», — сказал экономист. Он добавил, что прямые выплаты позитивно повлияли на экономку России: потребительский спрос постепенно вернулся на уровень 2019 года.

Сохранить прямые выплаты в дальнейшем невозможно, поскольку они слишком затратны для федеральной казны. Но выплаты многодетным семьям и безработным бюджет потянуть сможет. «С точки зрения возможности и справедливости, пособие по безработице должно сохраниться до уровня прожиточного минимума. Потому что человек, потерявший одну работу, действительно ищет другую. И правильно, если ему дать возможность просто выжить эти 2-3 месяца. Также минимум до прожиточного минимума нужно расширять пособия многодетным семьям, которые, по статистике, самые бедные в стране», — считает Калугин. Кроме этого, по его мнению, все врачи должны получать повышенные выплаты. Поскольку практически все медики, даже косвенно, борются с коронавирусом.

Также Калугин назвал выплаты материнского капитала, которые решено продлить до 2026 года, самой удачной инициативой президента РФ Владимира Путина. Во многих регионах маткапитал решает проблему с приобретением квартиры или оплатой обучения ребенка. И хотя на это тратится много средств из бюджета, меру нужно сохранить, уверен экономист. Поскольку она привела к росту рождаемости в стране.

Ранее бизнесмен Олег Дерипаска, а после и зампредседателя научного совета ВЦИОМ Иосиф Дискин, сообщили о том, что после голосования по поправкам в Конституцию власть взяла на себя обязательства соответствовать новым нравственным критериям. Они были выражены россиянами во время непопулярной пенсионной реформы 2019 года. Такой новый договор между властью и обществом приведет Россию к обществу со средним достатком в 15 тысяч евро в год, считает миллиардер.

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