Капитан судна с селитрой озвучил новую версию взрыва в Бейруте

По словам Бориса Прокошева, селитра не могла взорваться сама по себе Фото: Илья Московец © URA.RU

Для взрыва аммиачной селитры в Бейруте нужно было внешнее воздействие, например взрывное устройство. Об этом рассказал бывший капитан судна Rhosus, которое перевозило взорвавшуюся в Бейруте селитру, Борис Прокошев.

«Была какая-то внешняя причина. Может быть, искра, может быть, поджог, взрывное устройство. Был какой-то внешний детонатор», — цитирует РБК Прокошева. По его словам, селитра не могла взорваться сама по себе. Прокошев отметил, что селитра находилась в двух герметичных мешках.

По словам капитана, селитра не могла потерять свои свойства за шесть лет, которые лежала на складе. Он пояснил, что вещество хранилось герметично и к нему проникали вода и воздух.

Взрыв произошел в районе морского порта Бейрута 4 августа. Изначально предполагалось, что причиной взрыва стали пиротехнические изделия, хранящиеся в складских помещениях. Однако позже министр внутренних дел Ливана Мохаммед Фехми заявил, что взорвалась аммиачная селитра.

Судно Rhosus затонуло в начале 2018 года, сообщает информационное агентство RNS . Отмечается, что в ноябре 2013 года оно вышло из грузинского порта Батуми с 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры на борту. Ее планировалось доставить в Мозамбик. Судно внепланово зашло в Бейрут, где его задержали из-за технических неполадок, а груз конфисковали, переместив его на склад.

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