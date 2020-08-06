Названо имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте

Взорвавшаяся селитра могла принадлежать российскому бизнесмену Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Предполагаемым владельцем молдавского сухогруза Rhosus, чей груз взорвался в Бейруте, мог быть проживающий на Кипре российский бизнесмен Игорь Гречушкин. Накануне он обращался в консульство России на острове.

«Был звонок в консульство», — цитирует РИА «Новости» слова неназванного дипломатического источника. Содержание разговора не сообщается.

Предполагаемым владельцем судна Гречушкина также называет греческое агентство «Просто тема». По его информации, российского бизнесмена в рамках расследования взрывов в столице Ливана разыскивают службы безопасности Кипра.

По информации журналистов, сухогруз Rhosus перевозил около 2750 тонн аммиачной селитры из Грузии в Мозамбик. Судно пришлось пришвартовать в Бейруте из-за технических неполадок. Позже ливанские власти приняли решение его арестовать. Сам Гречушкин бросил команду и покинул страну, а селитру с корабля сгрузили на портовые склады.

Мощнейший взрыв прогремел в районе морского порта Бейрута 4 августа, сообщает «Национальная служба новостей». Изначально предполагалось, что причиной взрыва стали пиротехнические изделия, хранящиеся в складских помещениях. Однако позже министр внутренних дел Ливана Мохаммед Фехми заявил, что взорвалась аммиачная селитра.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.