В Абхазии обнаружен первый турист с коронавирусом

За сутки в Абхазии коронавирус обнаружен еще у 13 человек Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Среди туристов, отдыхающих в Абхазии, впервые выявлен случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб по защите населения от COVID-19 в Абхазии.

«Зарегистрирован первый инфицированный COVID-19 среди отдыхающих, который вывезен для лечения в РФ», — цитирует ТАСС сообщение штаба. Отмечается, что за сутки в Абхазии коронавирус обнаружен еще у 13 человек. Тестирование на вирус проводили у 149 граждан. По данным издания, в больницах Абхазии находится 42 пациента с COVID-19.

С 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение с Турцией, Великобританией, Танзанией и Абхазией. Ранее в пресс-службе Минздрава Абхазии заявили, что страна не готова принимать туристов из России. По данным ведомства, в больницы Абхазии поступает все больше местных жителей, и врачам будет сложно справиться еще и с иностранцами, передает телеканал 360.

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